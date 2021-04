Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Pkw-Fahrer wegen Drogenbeeinflussung angezeigt

Freiburg (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Rheinfelden sind am Mittwoch, 28.04.2021, zwei Pkw-Fahrer wegen mutmaßlicher Drogenbeeinflussung aufgefallen. Gegen 20.30 Uhr wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in der Kronenstraße angehalten. Es kam der Verdacht auf, der Fahrer könnte unter Drogeneinfluss stehen, was ein Schnelltest bestätigte. Es folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer wurde kurz vor 22.00 Uhr in der Mouscron-Allee kontrolliert. Auch bei ihm kam der Verdacht der Drogenbeeinflussung auf, was ein Schnelltest ebenfalls bestätigte. Auch hier folgten eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

