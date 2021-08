Polizei Paderborn

POL-PB: Taschendiebe am Samstag unterwegs

Paderborn (ots)

(mb) Am vergangenen Samstag wurden der Polizei in Paderborn binnen weniger Stunden fünf Taschendiebstähle gemeldet.

Die Täter schlugen zwischen 09.30 Uhr und 14.00 Uhr zu. Auf dem Flohmarkt in Schloß Neuhaus wurde einer Frau (50) das Handy aus der Tasche gestohlen. Einer 86-Jährigen entwendeten Diebe in einem Supermarkt an der Senefelder Straße das Portmonee aus ihrem Korb im Einkaufswagen. An der Bahnhofstraße wurde eine 90-jährige Kundin in einem Discounter Opfer von Dieben, die ihre Geldbörse aus dem Rollator stahlen. Ebenso wurde eine weitere 86-Jährige in einem Supermarkt am Hardehauser Weg bestohlen. Am Abdinghof wurde einem Mann (21) das Handy aus der Hosentasche entwendet.

Tipps zum Schutz vor Taschendieben hat die Polizei im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell