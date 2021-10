Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 50-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, befuhr ein bis dahin unbekannter Verursacher mit einem Sprinter die Lange Straße in Richtung B437. Hierbei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel und verursachte erheblichen Sachschaden. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Verursacher ermitteln; es handelte sich um einen 50-jährigen Vareler. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell