Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung aus Pkw heraus in Varel - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Bereits am Donnerstag, den 23.09.2021, kam es auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße, gegen 14:20 Uhr, zu massiven Beleidigungen zum Nachteil eines 30-Jährigen aus Bielefeld. Er hatte sich dort mit seiner Partnerin aufgehalten, als ihm ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer unvermittelt Beleidigungen auf rassistischer Grundlage zurief. Es soll sich um einen grünen Ford Kombi mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk des Landkreises Friesland gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell