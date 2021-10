Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am Donnerstag, zwischen 08:50 und 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen in einer Parkbucht in der Plaggestraße geparkten VW Bulli und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage liegt es nahe, dass es sich bei dem verursachenden Objekt um ein höheres Fahrzeug oder einen höheren Anhänger gehandelt haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

