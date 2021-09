Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Schortens - Drei Personen leichtverletzt

Schortens (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven in den Kreisverkehr an der Oldenburger Straße ein und übersah hierbei einen 34-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Wangerland, der bereits den Kreisverkehr befuhr. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß zogen sich der 34-Jährige, seine 30-jährige Beifahrerin sowie deren einjähriges Kind leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell