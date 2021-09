Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Komplettentwendung eines Motorrads ins Sande - Zeugen gesucht!

Sande (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 11.09.2021, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 15.09.2021, 23:15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf einem Penlderparkplatz an der Bahnhofstraße abgestelltes Motorrad, das mittels eines Kettenschlosses an eine Laterne angeschlossen war. Bei dem Motorrad handelt sich um ein sog. "Crossmotorrad" der Marke KTM, Modell 450 EXC, Baujahr 2003, in der Farbe orange. Es verfügt über auffällige sog. "Supermoto Felgen". Außerdem sind die Lampenmaske und die Kotflügel individualisiert. Das Motorrad war mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich KN- (für Konstanz) versehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

