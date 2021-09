Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau

Schwanau (ots)

Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Pkw am Donnerstagsabend die L100 von Nonnenweier in Richtung Allmannsweier, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam, mit einem Tor kollidierte und auf die Beifahrerseite umkippte. Die beiden Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

*tw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell