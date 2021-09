Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Der Umstand, dass ein Mann beim Spaziergang am "Hungerberg" am heutigen Freitagmorgen Wertsachen im Auto zurückließ, lockte einen Langfinger an. Am Pkw wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Fahrzeughalter vermisst nun seine Tasche. *ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell