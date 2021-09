Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden

Baden-Baden (ots)

Einen Schaden von ungefähr 3000 Euro hatte am Donnerstagmittag eine 67-jährige zu beklagen, als sie am zu ihrem geparkten Pkw in der "Fremersbergstraße" zurückkam. Zwischen 15:30 Uhr und 22 Uhr hatte sie ihren Fiat auf einem Parkplatz abgestellt, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer diesen beschädigte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden.

