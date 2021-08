Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Möglicherweise Eingeschlafen

Bühl, A5 (ots)

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Insassen eines Ford bei einem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 12:30 Uhr auf der A5 in Höhe Unzhurst in Fahrtrichtung Süden ereignet hat. Der 57-Jahre alte Fahrer des S-Max kam mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf, schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn und kam dann auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Am Ford entstand ein Schaden von ungefähr 15.000 Euro, an der Leitplanke von mindestens 1.500 Euro. Der linke Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme circa 1 Stunde gesperrt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Den Fahrer erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. /ag

