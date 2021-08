Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Unglücksfall

Biberach (ots)

Ein Unglücksfall auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände hat am Mittwochmittag zu lebensgefährlichen Verletzungen eines Kindes geführt. Der Junge wurde zwischenzeitlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Kind kurz nach 12 Uhr beim Spielen von einem umstürzenden, mobilen Förderband am Kopf verletzt. Die genauen Umstände des tragischen Unfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Haslach.

/wo

