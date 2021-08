Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fußgängerin touchiert

Gernsbach (ots)

Am Dienstagnachmittag hat eine 29-jährige Opelfahrerin, die von einem Parkplatz zwischen Salmengasse und Gerbergasse in Richtung Salmenplatz unterwegs war, eine entgegenkommende Fußgängerin touchiert. Kurz vor 16 Uhr bog die Opellenkerin in der Salmengasse nach links ab, wobei es zum Zusammenstoß kam. Die 41-jährige Fußgängerin verletzte sich dabei leicht und wurde anschließend von einem Rettungsdienst erstversorgt. Der Begleiter des Unfallopfers trat nach einer verbalen Auseinandersetzung gegen die Front des Opels. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

/ph

