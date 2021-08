Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Kehl (ots)

Eine Zeugin meldete am Mittwoch kurz nach 2 Uhr einen lauten "Knall" in der Mozartstraße. Ein schwankender Mann sei aus einem Auto ausgestiegen, habe Teile von der Straße geräumt und sei in Richtung Richard-Wagner-Straße gefahren. Durch eine Streife des Polizeireviers Kehl wurde das flüchtige Fahrzeug mit frischen Unfallspuren aufgefunden und der Fahrzeuglenker einer genaueren Überprüfung unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von über 1,8 Promille zutage. Am Unfallort konnten gleich zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Der Unfallverursacher hinterließ an einem Mercedes und einem Ford einen Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Den 33-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

