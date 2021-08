Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, B3 - Aufgefahren

Hohberg, B3 (ots)

Ein 28-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr die B3 aus Offenburg kommend in Richtung Hohberg. Wegen stockendem Verkehr in Fahrtrichtung der "Fässler-Kreuzung" reduzierte ein vor dem Pkw fahrender Leichtkraftradfahrer seine Geschwindigkeit. Der Autofahrer erkannte dies offenbar zu spät und prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung gegen das Hinterrad des 18 Jahre alten Zweirad-Lenkers. Durch die Kollision kam das Leichtkraftrad ins Straucheln wodurch der Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig zum Teil gesperrt werden. /ph

