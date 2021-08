Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 49 Jahre alter Renault-Lenker soll hierbei gegen 6:45 Uhr in den Kreisverkehr der Allerheiligenstraße und Martinstraße eingefahren sein, ohne die Vorfahrt des sich bereits im Kreisel befindlichen Bikers beachtet zu haben. Beim Versuch eine drohende Kollision zu vermeiden, stürzte der Zweiradfahrer, ohne dass es letztlich zum Kontakt mit dem Renault kam. Der 62-Jährige wurde in der Folge mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

/ma

