Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mülltonne entwendet

Offenburg (ots)

Der Diebstahl einer Mülltonne beschäftigt die Polizei in Offenburg. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr ein 60-Jähriger in der Friedrichstraße eine Mülltonne mitgenommen. Der 57-jährige Besitzer verfolgte den Mann und stellte ihn in der Zeller Straße zur Rede. Dies veranlasste den 60-Jährigen mit einem Besenstiel auf die Mülltonne einzuschlagen. Der 57-Jährige zog sich darauf zurück und verständigte die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen in der Nacht zu Dienstag gegen 4 Uhr ermitteln und die Mülltonne dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Den 60-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

