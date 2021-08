Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Bühl, A5 (ots)

Der Fahrstreifenwechsel eines Autofahrers war ersten Erkenntnissen zufolge der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Dienstagvormittag. Der Lenker eines Ford wollte gegen 10:50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern von der mittleren Spur nach links wechseln, als es zur Kollision mit einem Mercedes-Fahrer kam und der Ford sich Zeugenaussagen zufolge mehrfach überschlagen haben soll. Beide Insassen des Ford wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf der A 5 in Richtung Süden.

