POL-OG: Kippenheim - Ohne Licht aber mit Alkohol

Kippenheim (ots)

Durch mehrere Autofahrer wurde am Montagabend über Notruf der Polizei nach 21 Uhr mitgeteilt, dass ein Radfahrer ohne Licht auf der B3 in Fahrtrichtung Lahr unterwegs sei. Die hinzugerufene Streife des Polizeirevier Lahr konnte in Höhe des Sulzer Kreuzes den Radfahrer antreffen und den 46-Jährigen einer Kontrolle unterziehen. Er hatte sich mit ungefähr zwei Promille auf seinen Drahtesel gesetzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der stark alkoholisierte Mann von den Beamten nach Hause gebracht. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

