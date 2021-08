Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit dem Fahrrad gestürzt

Kehl (ots)

Ein mit seinem Fahrrad gestürztes Kind führte am Montagmittag zum Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Das sechsjährige Mädchen war in Begleitung von Familienmitgliedern auf der "Passerelle des Deux Rives" unterwegs, als es ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13:15 Uhr alleinbeteiligt stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Verletzte und begleiteten den Transport in eine nahegelegene Klinik. /ma

