Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schuttertal - Schwer verletzt

Schuttertal (ots)

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in der Straße Durenbach wurde am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung auf dem dortigen Schotterweg. Er musste nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell