Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab (12.10.2020)

Rottweil (ots)

Vermutlich aufgrund medizinischer Ursache kam am Montag gegen 19.15 Uhr ein 77-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun. Beim Aufprall schlug sich der Mann an der Windschutzscheibe seinen Kopf an und verletzte sich hierbei schwer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell