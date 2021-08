Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Dienstagabend fuhr eine 61-jährige Opel-Fahrerin auf dem Richard-Wagner-Ring in Richtung Karlsruher Straße. Als die Frau gegen 19.30 Uhr nach links in die Königsberger Straße abbiegen wollte, bemerkte dies ein hinter ihr fahrender BMW-Fahrer offenbar zu spät. Der 34 Jahre alte Fahrzeuglenker prallte gegen das Heck der Opel-Lenkerin. Glücklicherweise wurde bei der Kollision niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell