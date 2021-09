Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021, gegen 08.10 Uhr, kam es im Bereich der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem schwarzen Mercedes. Da die Beteiligten gegenteilige Angaben machen, werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 984930 mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell