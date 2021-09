Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht mit leichtverletzter Person in Varel - Zeugen gesucht!

Varel (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021, gegen 10:55 Uhr, kam es auf der Kreuzung Von-Tungeln-Straße/Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Unfallflucht. Ein 78-jähriger Vareler beabsichtigte, mit seinem Krankenfahrstuhl die Fahrbahn zu überqueren, als ein entgegenkommender Pkw versäumte, den nötigen Sicherheitsabstand zu ihm einzuhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 78-Jährige dem Pkw ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu; an dem Krankenfahrstuhl entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 9230 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

