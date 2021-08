Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug zerkratzt

Letmathe (ots)

Unbekannte Vandalen beschädigten am letzten Wochenende an der Berliner Allee den schwarzen Volvo V 70 des 51 jährigen Besitzers. Der/die unbekannten zerkratzten den Pkw an der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigern nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

