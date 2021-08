Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller geklaut

Menden (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag stahlen bislang unbekannte Diebe einen am Malvenweg, Höhe Nr. 5 abgeparkten Roller der Marke Hercules mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 668 KLU. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei in Menden entgegen.(Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell