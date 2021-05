Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gerät in Brand

Uslar (ots)

USLAR-Gierswalde (zi.) Auf Grund eines technischen Defektes geriet der Motorraum eines Pkw am 17.05.2021, gegen 09:15 Uhr, in Brand. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Linienbusses löschte den Brand mittels eines Feuerlöschers. Die Feuerwehren Gierswalde und Volpriehausen übernahmen die Nachlöscharbeiten. Am Pkw des 18-jährigen Mannes aus Hardegsen entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell