Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht I

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte befuhr am 01.07.2021, gegen 15.40 Uhr, mit seinem Transporter Peugeot Boxer den Albrecht-Dürer-Ring in Richtung Benderstraße. In Höhe der Hausnummer 29a fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silberfarbenen BMW in eine aufgrund eines haltenden Busses entstandene Engstelle ein, sodass der Geschädigte nach rechts ausweichen musste und einen parkenden Pkw beschädigte. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

