Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 250g Marihuana im Rucksack- 21-jähriger Wilhelmshavener vorläufig festgenommen

Wilhelmshaven (ots)

Nach vorangegangenen Ermittlungen kontrollierten Polizeibeamte am Montagnachmittag einen 21-jährigen Wilhelmshavener in der Bremer Straße in Wilhelmshaven. In seinem Rucksack fanden die Beamten ca. 250g Marihuana und eine höhere dreistellige Summe Bargeld auf. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 21-Jährigen ein. Da er bereits in der Vergangenheit wegen Drogenhandels aufgefallen war, wurde er zudem vorläufig festgenommen und musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen.

