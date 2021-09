Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub auf offener Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 10:00 Uhr, befand sich eine 96-jährige Wilhelmshavenerin nach dem Einkaufen zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als sich an der Ecke Viktoriastraße/Parkstraße plötzlich ein bislang unbekannter Täter von hinten näherte und ihr gewaltsam die Einkaufstasche aus der Hand riss. Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad. In der Tasche hatte sich neben den Einkäufen auch das Portemonnaie der 96-Jährigen befunden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 30 bis 35 Jahre alt - Bekleidung: dunkler Jogginganzug, eine Mütze Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell