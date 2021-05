Polizei Mettmann

POL-ME: Illegales Graffiti - ein "teures Vergnügen"! - Velbert - 2105030

Mettmann (ots)

In der Nacht vom Mittwochabend des 05.05., 20.00 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen des 06.05.2021, 07.00 Uhr, verunstalteten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter eine Wand, an der Hauptstraße 108 im Velberter Ortsteil Langenberg, mit einem illegalen Graffiti in goldfarbiger Sprühfarbe. Durch das mehrere Quadratmeter große Graffiti entstand für die Eigentümer der Immobilie ein aktuell noch nicht genauer zu beziffernder Sachschaden. Dieser könnte, im Regress bei dem oder den gesuchten Sprayern, zusammen mit einer hinzukommenden Strafe, noch zu einem "teuren Vergnügen" werden.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Sprayer vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-610, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell