Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - 42-Jährige leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Dienstag, den 28.09.2021, um 08:38 Uhr, missachtete eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin auf der Roffhausener Landstraße in Höhe der Einmündung zur K294 die Vorfahrt einer von rechts kommenden, in Richtung Sande fahrenden, 42-jährigen Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge, konnte die 42-Jährige einen Sturz verhindern, verletzte sich jedoch leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Pkw-Fahrerin verließ den Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Identität der Verursacherin konnte mithilfe von Zeugen bereits ermittelt werden. Es handelte sich um eine 32-jährige Frau aus Schortens, gegen die die Polizei entsprechende Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung einleitete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell