POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever - 20-Jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt

Jever (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, missachtete ein 50-jähriger Transporter-Fahrer an der Einmündung Elisabethufer/Schillerstraße die Vorfahrt eines 20-jährigen Pkw-Fahrers aus Jever. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß zog sich der 20-Jährige leichte Verletzungen zu; an seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

