Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Leopoldstraße

16.02.2021, 10:30 Uhr

Nach einer Unfallflucht mit einem stark beschädigten Beatle sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht vom 15.02. auf den 16.02. war es im Bereich der Leopoldstraße in Braunschweig zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein größeres Fahrzeug muss bei einem Abbiegevorgang gegen den geparkten VW Beatle gestoßen sein. Hierbei war es zu einem erheblichen Schaden an dem Beatle gekommen. Der Schaden wird auf ca. 8000EUR geschätzt. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursachen geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0531 476 3935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell