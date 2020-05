Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hassel/Waldhof/Marklendorf/Buchholz/A. - Schlachtabfälle nach Diebstahl einer Heidschnucke im Wald aufgefunden

Celle (ots)

Am vergangenen Freitag, 22.05.20, wurde der Polizei in Bergen der Fund eines Tierkadavers in einem Waldstück zwischen Hassel und Sülze-Waldhof gemeldet. Ein unbekannter Täter hatte dort offensichtlich Schlachtabfälle illegal entsorgt. Unter anderem wurde der Kopf einer Heidschnucke sowie ihre Haut samt Fell dort abgelagert. Durch eine Ohrmarke konnte die Polizei den Eigentümer des Tieres aus Wietze ermitteln. Es stellte sich heraus, dass der Tierhalter seine Heidschnucke bereits seit Anfang Mai vermisst hatte. Zusammen mit anderen Tieren habe sie auf einer Weide an der B 214 zwischen Buchholz/Aller und Marklendorf (Heidekreis) gestanden. Eine Strafanzeige hatte der Eigentümer bislang nicht erstattet, da er zunächst von einem Wolfsriss ausgegangen war. Bereits am 11.04.20 hatte ein Landwirt am Rande eines Waldstücks an der K 81 zwischen Wohlde und Baven einen ähnlich zugerichteten Tierkadaver entdeckt. Woher dieser stammt, ist bisher unklar. Wer Hinweise zur Aufklärung der Taten geben kann oder Tiere aus seiner Haltung vermisst, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen zu melden unter Telefon 05051/47166-0. Insbesondere bittet die Polizei darum, illegal entsorgte Tierkadaver in der freien Natur unverzüglich zu melden. Sie stellen eine Infektionsgefahr für Menschen und Tiere dar.

