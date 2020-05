Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Brand in Lagerraum einer Tankstelle verursacht Gebäudeschaden

Celle (ots)

Einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursachte am Mittwochvormittag ein Brand in einem Lagerraum einer Tankstelle in der Dorfstraße. Um 11.00 Uhr teilte die Einsatzleitstelle in Lüneburg der der Celler Polizeidienststelle mit, dass es im Bereich der Tankstelle zu einem Feuer gekommen sei. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereist gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Mitarbeiterin hatte plötzlich starken Qualmgeruch wahrgenommen und das Feuer im Lagerraum entdeckt. Die Brandursache ist noch unklar. Durch die rechtzeitige Entdeckung der Rauchentwicklung konnte ein größeres Schadensausmaß verhindert werden. Erste Ermittlungen der Polizei sprechen dafür, dass eine eingeschaltete Herdplatte mit einer darauf befindlichen Mikrowelle das Feuer verursacht haben könnte.

