POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach einem entwichenen Strafgefangenen

Braunschweig (ots)

Maßregelvollzugszentrum Niedersachen, Moringen, 15.02.2021, 17.45 Uhr

Ein 27-Jähriger kehrte nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in das Maßregelvollzugszentrum in Moringen zurück.

Am Montagnachmittag hatte Rocky Steinbach einen unbegleiteten Ausgang für eine Stunde. Als er nach Ablauf der Zeit nicht in den Maßregelvollzug zurückkehrte, wurde die Polizei informiert. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum gewünschten Erfolg. Das zuständige Amtsgericht Kiel gab nun ein Foto von Herrn Steinbach zur Veröffentlichung frei. Rocky Steinbach ist in Braunschweig wohnhaft. Er hat jedoch auch Kontakte in ganz Norddeutschland. Wer Herrn Steinbach sieht, wird gebeten, ihn keinesfalls direkt anzusprechen, sondern die Polizei zu informieren. Hinweise zum Aufenthaltsort von Rocky Steinbach bitte an den Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

