Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Zwei Personen leicht verletzt

Varel (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad-Zwischenahn, gemeinsam mit einem 5-jährigen Kind, die Wiefelsteder Straße in Richtung Varel. In Höhe der Alten Wiefelsteder Straße beabsichtigte die 40-Jährige nach links abzubiegen und bremste. Ein nachfolgender 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Südbrookmerland erkannte dieses zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Pkw auf. Hierbei zogen sich die 40-Jährige und das Kind leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

