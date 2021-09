Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 26-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Varel (ots)

Am frühen Mittwochabend befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Varel die Straße Am Tannenkamp. Um einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren, bremste er an der Neudorfer Straße sein Motorrad ab. Auf dem hier wechselnden Fahrbahnbelag rutschte das Vorderrad weg, der 26-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

