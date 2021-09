Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Fahrrad gestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weißes Damenrad der Marke Exelsior. Dieses stand mit einem Schloss gesichert im Gleiwitzer Weg in Sarstedt. Auffällig war an diesem Rad, dass es mit einem Vorderradträger ausgestattet ist. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066985.

