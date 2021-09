Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Sachbeschädigung an Pkw in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) -

Verkehrsunfallflucht in Lamspringe:

Im Zeitraum vom 10.09.2021, um 20:00 Uhr, bis zum 11.09., um 07:30 Uhr, ist es in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe im Bereich der Hausnummer 97 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streift womöglich beim Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der geparkte Audi A4 weist Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 3000EUR geschätzt.

Sachbeschädigung in Bad Salzdetfurth:

Im Zeitraum vom 10.09.2021, um 21:00 Uhr, bis zum 11.09., um 11:30 Uhr, ist es in der Salinenstraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, den auf dem Parkplatz des Saline-Museum abgestellten Pkw Ford Fusion zerkratzt. Der Pkw hat an der gesamten rechten Fahrzeugseite nicht unerhebliche Kratzer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1500EUR. Bereits in den vergangenen Wochen ist es zu vergleichbaren Sachbeschädigungen gekommen. Wie auch bei den anderen Taten fand während des Tatzeitraumes in unmittelbarer Nähe eine öffentliche Veranstaltung statt. Im angrenzenden Kurpark fand Freitagnacht ein Konzert statt. Möglicherweise kann ein Veranstaltungsbesucher sachdienliche Hinweise geben. Die Polizei bittet Zeugen sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

