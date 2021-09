Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen der Polizei in der Friesenstraße

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim kontrollierten am Samstag, 11.09.2021, gegen 01.00 Uhr, in der Hildesheimer Friesenstraße mehrere Gaststätten in Bezug auf die Einhaltung der von der Stadt Hildesheim erteilten Sondernutzungserlaubnisse zur Aufstellung einer Außenbestuhlung. Sofern noch eine Außenbewirtung feststellbar war, wurden die entsprechenden Betreiber aufgefordert, diese einzustellen. Diesen Aufforderungen wurde unmittelbar nachgekommen.

