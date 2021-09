Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Metallbaubetrieb - Werkzeuge entwendet

Hildesheim (ots)

GROß DÜNGEN (hep): In der Nacht von Do., 09.09.2021 auf Fr., 10.09.2021, drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Metallbaubetrieb in der Bahnhofsallee ein. Entwendet wurden diverse elektrische Werkzeuge, die einen niedrigen fünfstelligen Wert haben. Weiterhin wurden zwei Firmentransporter auf dem Gelände gewaltsam geöffnet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 05063/901-115 mit der Polizei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

