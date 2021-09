Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Eime -Unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert geparkten PKW auf dem NP Parkplatz-

Hildesheim (ots)

(hau) Am 10.09.2021 in der Zeit von 10.15 Uhr- 10.45 Uhr kam es in Eime auf dem NP- Kundenparkplatz, Hauptstraße 19A, zu einer Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten PKW, Marke Kia Rio, und beschädigte diesen am hinteren linken Stoßfänger. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder im besten Fall der Verursacher selbst, setzen sich bitte mit der Polizei in Elze, unter der Telefonnummer 05068-93030, in Verbindung.

