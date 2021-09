Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Alkoholisiert mit Radlader unterwegs

Hildesheim (ots)

Klein- Escherde - (jb) Am Freitag nahmen Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt einen Verkehrsunfall in der Schmiedestraße in Klein Escherde auf. Ein 20-jähriger rumänischer Staatsbürger war beim Rückwärtsfahren mit seinem Peugot gegen zwei andere geparkte Pkw gestoßen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beobachteten die Beamten einen 19-jährigen Radladerfahrer, der die Schmiedestraße im Rahmen von Bauarbeiten befuhr. Als möglicher Zeuge des Unfalls wurde dieser angesprochen. Hierbei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch, der von dem Fahrer des Radladers ausging. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten, dass dieser kein Kraftfahrzeug mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen durfte. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell