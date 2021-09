Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Fahrrad aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte entwendeten aus einem Mehrfamilienhaus in der Schweidnitzer Str. ein blaues Damenrad der Marke Gudereit. Als Tatzeit kommt der Zeitraum vom 07.09.21 bis 10.09.21 in Betracht. Da die Haustür des Mehrfamilienhauses durchgängig geschlossen ist, ist der Täter vermutlich mit einem Anwohner in das Haus gekommen, möglicherweise wurde dieser auch nach Klingeln unkontrolliert in das Haus gelassen. Personen, die Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, werden gebeten die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850 In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: - Halten sie in Mehrfamilienhäuser den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen sie, wer ins Haus will, bevor sie den Türöffner drücken. - Achten sie auf Fremde im Haus und sprechen sie diese an. - Sorgen sie dafür, dass Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Alarmieren sie bei Verdacht die Polizei.

