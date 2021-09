Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 57-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Wilhelmshavenerin mit ihrem Pkw die Freiligrathstraße in Richtung Norden, als ein 43-jähriger Transporter-Fahrer vor ihr unvermittelt über eine Sperrfläche einen sog. "U-Turn", also einen Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad auf die Gegenfahrbahn, vornahm. Die 57-jährige konnte durch eine sofortige Gefahrenbremsung zunächst einen Zusammenstoß verhindern; eine nach ihr fahrende ebenfalls 57-jährige Pkw Fahrerin aus Wilhelmshaven erkannte die Situation jedoch zu spät und konnte ein Auffahren trotz eines Bremsmanövers nicht mehr verhindern. Die 57-jährige Fahrerin des hintersten Pkw zog sich leichte Verletzungen zu.

