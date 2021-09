Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Sande

Sande (ots)

Am Mittwochabend, um 20:40 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Sander mit einem Pkw vom Fahrbahnrand der Hauptstraße in Sande an. Hierbei übersah er eine herannahende 24-jährige Pkw Fahrerin, die die Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr befuhr. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell