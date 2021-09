Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Ölflecke im Kreisel - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagmorgen kam ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Bad Essen im Kreisverkehr an der Herforder Straße zu Fall. Gegen 9:50 Uhr befuhr er die Straße in Richtung Lemgo, als er auf einer Ölspur im Kreisel wegrutschte. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker leicht. An seiner Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Ölflecke befanden sich ausschließlich innerhalb des Kreisverkehrs, so dass diese auch von einer fehlenden Tankverschlusskappe herrühren könnten. Ihre Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

